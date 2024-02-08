15 yaşındaki motosiklet hırsızı tutuklandı

Adana'da farklı tarihlerde 4 motosiklet çalan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

15 yaşındaki motosiklet hırsızı tutuklandı

'da polis ekipleri, geçen ay Tahsilli, Dadaoğlu, Yenibaraj ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarları aldı.

Ekiplerin bölgelerdeki araştırmaları ve güvenlik kameralarını incelemesiyle 4 olaydaki şüphelinin de Suriye uyruklu Murad M. (15) olduğu tespit edildi.

Operasyonla evinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murad M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...