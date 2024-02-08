15 yaşındaki motosiklet hırsızı tutuklandı

Adana'da polis ekipleri, geçen ay Tahsilli, Dadaoğlu, Yenibaraj ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarları aldı.

Ekiplerin bölgelerdeki araştırmaları ve güvenlik kameralarını incelemesiyle 4 olaydaki şüphelinin de Suriye uyruklu Murad M. (15) olduğu tespit edildi.

Operasyonla evinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murad M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.