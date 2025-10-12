15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

İzmir’in Gaziemir ilçesinde S.U. (54) idaresindeki otomobil, 15 yaşındaki Ayhan Öztoprak yönetimindek motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan Öztoprak, ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.U. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.