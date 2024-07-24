15 yaşındaki motosikletli Efehan'ın feci ölümü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin çarptığı 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Efehan Kılıç hayatını kaybetti.

15 yaşındaki motosikletli Efehan'ın feci ölümü

'ın Erbaa ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erek Caddesi’nde dün gece Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne giden Ö.F.Ç. (23) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Otomobil önce Efehan Kılıç yönetimindeki motosiklete ardından da park halindeki otomobillere ve oto yıkama dükkanın duvarına çarptı. Kazada Kılıç ile otomobil sürücüsü yaralandı.

15 yaşındaki motosikletli Efehan'ın feci ölümü - 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak yaralılardan Efehan Kılıç doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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