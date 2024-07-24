15 yaşındaki motosikletli Efehan'ın feci ölümü

Otomobil önce Efehan Kılıç yönetimindeki motosiklete ardından da park halindeki otomobillere ve oto yıkama dükkanın duvarına çarptı. Kazada Kılıç ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



Ancak yaralılardan Efehan Kılıç doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.