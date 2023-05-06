15 yaşındaki Özge'den 15 gündür haber yok

"BANA PARA TEKLİF EDİYORLAR"



İstanbul'da da kayıp ihbarında bulunduklarını, ancak polisin Özge'yi bulamadığını belirten Yılmaz Kocasoy, A.D.'nin 'başlık parası' teklif edip anlaşmaya çalıştığını öne sürerek, "15 gündür kızımızla ne yapar ne eder? Ne telefon ne bir şey, haber alamıyoruz. Kızımızın bulunmasını istiyoruz. Kızımızı almak istiyoruz. 15 yaşında daha. Bana bunlar para teklif ediyorlar. O kızın ben neyini kocaya vereyim küçük yaşta. Çocuk da ufak zaten. Evlendirmek istiyorlar. 'Gelin anlaşalım' diyorlar. Buradan, anlaşma programına gittik yalandan. Kızımızı da sakladılar. Konuşamıyoruz kızla, bir haber alamıyoruz 15 günden beri. Ne yaptı? O dedesiz durmaz. O bensiz durmaz, benim kızım. Ben büyüttüm onu. Annesi babası değil, ben büyüttüm onu. Kesinlikle bensiz durmaz." diye konuştu.



"HERKES SENİ ÖZLEDİ"



Özge'nin kardeşi Miraç Kocasoy (13), ablasına seslenerek, "Herkes ağlıyor, ben de üzülüyorum. İçime atıyorum hep, ağlayamıyorum. Arasın bizi. Bizimkiler hep ağlıyor, herkes perişan. Çok özledik. Abla geri dön artık. Herkes seni özledi." dedi.