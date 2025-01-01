15 yaşındaki Rafet'i öldürüp yol kenarına attılar

Adana'nın Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda dün iddiaya göre yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi.

Dinç'in cenazesi, otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi.

Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.