15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde baba Mustafa Erdem ile ilgili iddialar kan dondurdu! Öz kızını istismar ettiği iddia edildi

15 yaşındaki kızı Şükür Türkan'ı kocasının taciz ettiğini, hamile bıraktığını ve ardından da öldürdüğünü iddia eden anne Fatma Erdem yıllar sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı.

ANNENİN İDDİALARI



Anne Fatma Erdem 15 yaşındaki Şükür Türkan Erdem’in hamile olduğunu, 10 yıl önce babası ile birlikte evden çıkıp gittiğini ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Anne Erdem, oIaydan 10 yıl sonra kayıp başvurusu yaptı. Kızını kocasının taciz ettiğini, hamile bıraktığını ve ardından da öldürdüğünü iddia etti. Kızı için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvuran anne Fatma Erdem, kızının kaybolduğu o geceyi anlattı ve kızının cinayeti kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Didem Arslan Yılmaz’ın soruları ile yayınlarda tüm çelişkiler ortaya çıktı. Baba Mustafa Erdem canlı yayınlarda eşi Fatma Erdem’in cinayet iddialarını reddetti, eşini suçladı; “Kızımı karım yok etti” dedi. Suçlamaların karşılıklı devam ettiği programda baba Mustafa Erdem yayınlardan kaçtı, dikkatleri üstüne topladı.

