15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde baba Mustafa Erdem ile ilgili iddialar kan dondurdu! Öz kızını istismar ettiği iddia edildi

15 yaşındayken hamile kalan ve kayıplara karışan kızı Şükür Türkan'ı bulmak için televizyon programına başvuran anne Fatma Erdem, eşi hakkında sarsıcı iddialarda bulundu. Türkan'ın babasıyla gittikten sonra bir daha eve dönmediğini belirten annenin iddiaları sosyal medyada da çok konuşuldu.

15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde baba Mustafa Erdem ile ilgili iddialar kan dondurdu! Öz kızını istismar ettiği iddia edildi

15 yaşındaki kızı Şükür Türkan'ı kocasının taciz ettiğini, hamile bıraktığını ve ardından da öldürdüğünü iddia eden anne Fatma Erdem yıllar sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı.

ANNENİN İDDİALARI

Anne Fatma Erdem 15 yaşındaki Şükür Türkan Erdem’in hamile olduğunu, 10 yıl önce babası ile birlikte evden çıkıp gittiğini ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Anne Erdem, oIaydan 10 yıl sonra kayıp başvurusu yaptı. Kızını kocasının taciz ettiğini, hamile bıraktığını ve ardından da öldürdüğünü iddia etti. Kızı için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvuran anne Fatma Erdem, kızının kaybolduğu o geceyi anlattı ve kızının cinayeti kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Didem Arslan Yılmaz’ın soruları ile yayınlarda tüm çelişkiler ortaya çıktı. Baba Mustafa Erdem canlı yayınlarda eşi Fatma Erdem’in iddialarını reddetti, eşini suçladı; “Kızımı karım yok etti” dedi. Suçlamaların karşılıklı devam ettiği programda baba Mustafa Erdem yayınlardan kaçtı, dikkatleri üstüne topladı.

15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde baba Mustafa Erdem ile ilgili iddialar kan dondurdu! Öz kızını istismar ettiği iddia edildi - 1

ISPARTA’DA ŞÜKÜR TÜRKAN OPERASYONU YAPILDI

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve Şarkikaraağaç Cumhuriyet Başsavcılığı da Şükür Türkan cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yayınlar devam ederken düğmeye bastı. Baba Mustafa Erdem, Çarıksaraylar kasabasındaki evinde, anne Fatma Erdem ise İstanbul’da kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alındı.

ŞÜKÜR TÜRKAN OPERASYONUNDA ŞÜPHELİ ANNE VE BABA SAVCI KARŞISINDA!

Cumartesi günü yapılan operasyonun ardından jandarmada sorguları tamamlanan anne Fatma Erdem ve baba Mustafa Erdem soruşturma savcısına ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Fatma Erdem kızını babasının öldürdüğünü söylerken, baba Mustafa Erdem suçlamaları reddetti ve “Son gülen iyi güler” dedi.
Saatler süren savcılık sorgusunun ardından anne Fatma Erdem serbest bırakıldı, baba Mustafa Erdem ise 15 yaşındaki kızı Şükür Türkan Erdem’i öldürme suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

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