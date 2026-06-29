15 yaşındaki sürücü motosiklete çarptı. Metrelerce havaya uçtu
29.06.2026 04:49
Son Güncelleme: 29.06.2026 04:52
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü S.T.'nin (15) otomobille çarparak düşürdüğü motosikletin sürücüsü Nuh Akıncı (42) ağır yaralandı.
Evli, 3 çocuk babası inşaat ustası Nuh Akıncı'nın yönetimindeki motosiklete; yaşı küçük ve ehliyetsiz S.T.'nin kullandığı otomobil çarptı.
Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akıncı'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akıncı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.T. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde otomobilin yandan motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsü Akıncı'nın metrelerce havaya fırlayıp, düşmesi yer alıyor.