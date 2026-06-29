15 yaşındaki sürücü motosiklete çarptı. Metrelerce havaya uçtu

Evli, 3 çocuk babası inşaat ustası Nuh Akıncı'nın yönetimindeki motosiklete; yaşı küçük ve ehliyetsiz S.T.'nin kullandığı otomobil çarptı.



Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akıncı'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akıncı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.