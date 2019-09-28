Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.
Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde 15 yaşındaki Yunus Emre K'nin kullandığı Azerbaycan plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
Dereye düşen otomobilde hayatını kaybeden Yunus Emre K'nin cesedi, AFAD ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kazadan yaralı kurtulan Yunus Emre K'nin 12 yaşındaki kardeşi Hamza K. ise hastanede tedavi altına alındı.
15 yaşındaki sürücü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Trabzon'da 15 yaşındaki bir kişi tarafından kullanılan aracın uçuruma yuvarlanması sonu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Trabzon'da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.