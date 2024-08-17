15 yaşındaki sürücünün kullandığı patpat devrildi: Anne öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 15 yaşındaki sürücü O.E.'nin kullandığı 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu annesi Esme Ekin yaşamını yitirdi, kendisi ile kardeşi E.E. yaralandı.

15 yaşındaki sürücünün kullandığı patpat devrildi: Anne öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çatalpınar ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.E. yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile patpatın kasasında bulunan annesi Esme Ekin ve kardeşi E.E., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Esme Ekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. O.E. ve E.E.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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