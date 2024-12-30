15 yaşındaki Yağmur can vermişti: Okul müdürü açığa alındı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



Öğrencileri taşıyan servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki akaryakıt TIR'ına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan bir öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.



Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, TIR sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.