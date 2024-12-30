15 yaşındaki Yağmur can vermişti: Okul müdürü açığa alındı
İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park halindeki tankere çarpması sonucu 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği kaza sonrası soruşturma başlatıldı. Okulun müdürü ise açığa alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi okul müdürünün açığa alındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Öğrencileri taşıyan servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki akaryakıt TIR'ına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan bir öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Okul servis sürücüsü V.D. tutuklanmış, TIR sürücüsü M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Trafik Kazası
- İzmir Buca