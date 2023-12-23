15 yaşındaki Yiğit, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Eskişehir'de cadde üzerinde seyir halindeyken sokak arasına dönmek için manevra yapan Ertuğrul S. (41) idaresindeki otomobil ile Yiğit Kuş (15) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Yiğit Kuş ve arkasında yolcu olarak bulunan Arda A. (17) metrelerce ileri savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yiğit Kuş ve Arda A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğu 2 Aralık gününden bu yana hastanede tedavisi devam eden 15 yaşındaki Yiğit Kuş’tan acı haber geldi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Kuş, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arda A.’nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.