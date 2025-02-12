15 yaşındaki Yusuf'u öldüren astsubayın cezası belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde 17 Ekim 2022 tarihinde gece saatlerinde Yusuf Dellal (15), annesine ait otomobilde, kız arkadaşı Y.S.Y. (17) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi.

Yüzü bezle sarılı kişi, polis olduğunu söyledi. Korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'ın yakınlarına bildirdi. Gelen yakınları Dellal'ı tabancayla öldürülmüş olarak buldu.

Yusuf Dellal'ın annesinin otomobilinin de çalındığı ortaya çıktı. Polis, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma astsubay olarak görev yapan ve olay gecesi Dellal'ın yanına geldiği belirlenen Mehmet Deniz Yeşil'i (35) şüpheli olarak gözaltına aldı.

Yeşil, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



MÜEBBETTEN 25 YILA İNDİRİLDİ



Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Deniz Yeşil hakkında geçen yıl nisan ayında "kasten öldürme" suçundan önce ömür boyu hapis cezası verildi, ardından indirim yapılarak 25 yıla düşürüldü.

Dellal'ın kullandığı otomobili de alan sanığa, "malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.



Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınan karar bozuldu. Bunun üzerine Mehmet Deniz Yeşil yeniden yargılanmaya başladı.



CEZA ARTIRILDI



Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Yeşil, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Yeşil savunmasında kimseyi öldürmediğini ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Yeşil, maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de 4 yıl hapse çarptırıldı.