15 yaşındaki motosikletli, yayaya çarptı: 3 yaralı

Edirne'de, 15 yaşındaki sürücünün kullandığı motosikletin kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 02.06.2022 - 18:37

15 yaşındaki motosikletli, yayaya çarptı: 3 yaralı

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'de genç motosikletli kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Arif Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

F.B. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Selin G.'ye çarptı.

Selin G. ile sürücü F.B. ile arkasında oturan M.A. (17), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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