15 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
22.02.2026 23:27
Kayseri’de 15 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan uyuşturucu taciri yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O. yakalandı. Y.O.’nun yapılan üst aramasında toplamda 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan Y.O. cezaevine teslim edildi.