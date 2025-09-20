15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Bursa'da yakalandı

Bursa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

Olay, dün Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 14 ayrı suç kaydı olan S.A. isimli zanlıyı yakalama çalışması başlatan polis, şüpheliyi bir parkta gördü.

Polisi fark eden S.A., yakalanmamak için aniden çimlerin üzerine uzanıp hareketsiz kaldı.

Polis ekipleri kısa sürede çevreyi kontrol altına alarak zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının, çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. isimli zanlı, cezaevine teslim edlidi.