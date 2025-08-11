15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

'de 15 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (46) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

