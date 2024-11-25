15 yıl sonra gelen itiraf: Meryem’in katili kim? | Yeniden yargılamaya “Samimi itiraf gerekir” engeli
Bilecik’te yaşayan Meryem Çolak’ın 15 yıl önce evinde öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesiyle davadan beraat eden enişte Selahattin Semiz, geçen haziran ayında yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Semiz, 15 yıl sonra olay günü Çolak’ın evinde olduğunu ve öldürülmesine şahit olduğunu itiraf etti. Savcılık bu itiraf üzerine yeniden yargılama talep etti. Ancak bu talep, mahkeme tarafından “Samimi itiraf gerekir.” denilerek reddedildi. Öldürülen kadının ailesi hukuk mücadelesini sürdüreceklerini bildirdi.
Bilecik’in İnhisar ilçesinde Meryem Çolak isimli kadın, 27 Şubat 2009 günü evinde, akrabası tarafından ölü olarak bulundu.
Kamyoncu olan eşinin ilçe dışında olduğu sırada meydana gelen olayda Meryem Çolak’ın tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çolak’ın eniştesi Selahattin Semiz (54) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’ne tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılan sanık Semiz suçlamayı kabul etmezken, yaklaşık 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
2010 yılı aralık ayında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Semiz hakkında Çolak’ın ölümüne ilişkin yeterli delil olmadığından beraatine karar verdi.
Karar, 2012 yılında Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından onandı.
ENİŞTE YENİDEN TUTUKLANDI
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Semiz’in beraat kararının ardından Çolak cinayetinin aydınlatılması için Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sene haziran ayında 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliden 5’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden daha önce hakkında beraat kararı verilen Selahattin Semiz tutuklandı.
Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SEMİZ’DEN YILLAR SONRA İTİRAF GELDİ
Sanık Selahattin Semiz, yeniden gözaltına alındığında verdiği ifadesinde Meryem Çolak’ın evine gittiğini olaydan 15 yıl sonra itiraf etti.
Çolak’ın öldürülmesine şahit olduğunu ve K.D. isimli kişinin öldürdüğünü öne süren Semiz ifadesinde, “Baldızım olan Meryem Çolak’ın ikamete gittiğimde kapı açıktı, parmaksız lakaplı K.D. ile Meryem’I öptüğünü gördüm. Bu kişi, bana tüfek doğrulttu. Meryem Çolak ise ‘enişteme silah atma’ diyerek ateşlenen silahın önüne atladı.” dedi.
Bu olay sonucunda kadının yaralandığını söyleyen Semiz, “Ben de korkarak evden uzaklaştım. Yaklaşık 100 metre ilerideki asfalta vardığımda bir el daha ateş edildi. Parmaksız denilen K.D.’den korktum, 5 ay tutuklu kalmama rağmen mahkeme heyetinden bu bilgiyi sakladım. Meryem’i o halde bıraktığım ve polis çağırmadığım için pişmanım.” diye konuştu.
“MERYEM’İ ÖLDÜRECEĞİM” DEMİŞ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede; tüfekle ateş ettiği iddia edilen K.D.’nin olay yerinde olmadığı tespit edildi.
Ayrıca polisin yaptığı incelemelerde ve tanık ifadelerinde Semiz’in kadınlara karşı zaafının olduğu ve ahlaksız davranışlarının bulunduğu, kendi eşi ve çocuğunu doğru ifade vermemeleri konusunda tehdit ederek uyardığı tespiti yapılırken; Çolak’ı öldüreceğine ilişkin çevresine söylemlerde bulunduğu anlaşıldı.
YENİDEN YARGILAMA TALEP EDİLDİ
Bilecik Cumhuriyet Savcılığı Zamanaşımı Bürosu, Meryem Çolak cinayetinde yeniden yargılama talep etti.
Bu talep Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin ret yazısında, şu ifadelere yer verildi:
“Sanık ve hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenlerini düzenleyen 314/1-C maddesinin 'sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hakim önünde güvenilebilir nitelikte ikrar bulunmuşsa' şeklinde olduğu, sanık Selahattin Semiz'in beraat ettikten sonra mahkememizce gerçek failin tespiti için yapılan suç duyurusu üzerine yapılan soruşturma kapsamında sanığın Söğüt Sulh Ceza Hakimliğince 7/6/2024 tarihli sorguda alınan ifadesinde atılı suçu reddettiği,
Maddede belirtildiği şekilde güvenilebilir nitelikte bir ikrar bulunmadığı, kısmi ikrarda bulunduğu belirtilmiş ise de bu nitelikteki bir ikrarın yasa koyucunun istediği nitelikte kabulünün aleyhine yargılama yenilenmesi nedenleri arasında yer almadığı,
Bu haliyle Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının sanık aleyhine yargılama yenilenmesi talebinin, yargılama yenilenmesini gerektirecek CMK 314. Maddesinde sayılan hususlardan herhangi birini içermediğinin anlaşılması karşısında kabule değer görülmediğinden reddine karar verilmiştir.”
“SAMİMİ İTİRAF GEREKİR”
Bilecik Cumhuriyet Savcılığı ve Çolak ailesinin avukatlığını yapan Duran Bulut, kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.
Ancak genel müdürlük de “Yeniden yargılama için samimi itiraf gerekir.” gerekçesiyle başvuruyu kabul etmedi.
Çolak ailesi avukatı Duran Bulut, çelişkili ifadeler veren, 15 yıl sonra cinayetin önünde işlendiğini iddia eden katil zanlısından itiraf beklemenin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.
Bulut, Çolak’ın faili meçhul bir kadın cinayeti olarak kalmasının vicdani olarak kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, hukuki mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
BAŞKA BİR KADINA CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI
Semiz, eşinin akrabası S.Ç. (50) isimli kadına cinsel saldırı suçlamasıyla da tutuklandı.
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay ilk duruşması görülen cinsel saldırı davasında şikayetçi olan S.Ç., sanık Semiz'in kendisine 2009 yılında tüfekle tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğunu, yuvası yıkılmaması için o dönem şikayetçi olmadığını ancak Meryem Çolak'ın katili olduğunu öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.
Selahattin Semiz ise suçlamanın iftira olduğunu belirterek, “Kesinlikle cinsel saldırı, tehdit ve rızası dışında eve girme eylemlerinde bulunmadım. Üzerime iftira atılmaktadır.” diyerek kendisini savundu.
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