15 yıl sonra gelen itiraf: Meryem’in katili kim? | Yeniden yargılamaya “Samimi itiraf gerekir” engeli

SEMİZ’DEN YILLAR SONRA İTİRAF GELDİ



Sanık Selahattin Semiz, yeniden gözaltına alındığında verdiği ifadesinde Meryem Çolak’ın evine gittiğini olaydan 15 yıl sonra itiraf etti.



Çolak’ın öldürülmesine şahit olduğunu ve K.D. isimli kişinin öldürdüğünü öne süren Semiz ifadesinde, “Baldızım olan Meryem Çolak’ın ikamete gittiğimde kapı açıktı, parmaksız lakaplı K.D. ile Meryem’I öptüğünü gördüm. Bu kişi, bana tüfek doğrulttu. Meryem Çolak ise ‘enişteme silah atma’ diyerek ateşlenen silahın önüne atladı.” dedi.



Bu olay sonucunda kadının yaralandığını söyleyen Semiz, “Ben de korkarak evden uzaklaştım. Yaklaşık 100 metre ilerideki asfalta vardığımda bir el daha ateş edildi. Parmaksız denilen K.D.’den korktum, 5 ay tutuklu kalmama rağmen mahkeme heyetinden bu bilgiyi sakladım. Meryem’i o halde bıraktığım ve polis çağırmadığım için pişmanım.” diye konuştu.



“MERYEM’İ ÖLDÜRECEĞİM” DEMİŞ



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede; tüfekle ateş ettiği iddia edilen K.D.’nin olay yerinde olmadığı tespit edildi.



Ayrıca polisin yaptığı incelemelerde ve tanık ifadelerinde Semiz’in kadınlara karşı zaafının olduğu ve ahlaksız davranışlarının bulunduğu, kendi eşi ve çocuğunu doğru ifade vermemeleri konusunda tehdit ederek uyardığı tespiti yapılırken; Çolak’ı öldüreceğine ilişkin çevresine söylemlerde bulunduğu anlaşıldı.



YENİDEN YARGILAMA TALEP EDİLDİ



Bilecik Cumhuriyet Savcılığı Zamanaşımı Bürosu, Meryem Çolak cinayetinde yeniden yargılama talep etti.



Bu talep Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin ret yazısında, şu ifadelere yer verildi:



“Sanık ve hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenlerini düzenleyen 314/1-C maddesinin 'sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hakim önünde güvenilebilir nitelikte ikrar bulunmuşsa' şeklinde olduğu, sanık Selahattin Semiz'in beraat ettikten sonra mahkememizce gerçek failin tespiti için yapılan suç duyurusu üzerine yapılan soruşturma kapsamında sanığın Söğüt Sulh Ceza Hakimliğince 7/6/2024 tarihli sorguda alınan ifadesinde atılı suçu reddettiği,



Maddede belirtildiği şekilde güvenilebilir nitelikte bir ikrar bulunmadığı, kısmi ikrarda bulunduğu belirtilmiş ise de bu nitelikteki bir ikrarın yasa koyucunun istediği nitelikte kabulünün aleyhine yargılama yenilenmesi nedenleri arasında yer almadığı,



Bu haliyle Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının sanık aleyhine yargılama yenilenmesi talebinin, yargılama yenilenmesini gerektirecek CMK 314. Maddesinde sayılan hususlardan herhangi birini içermediğinin anlaşılması karşısında kabule değer görülmediğinden reddine karar verilmiştir.”