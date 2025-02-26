150 liradan alıcı buldu: Tezgahta yoğun ilgi

Zonguldak’ta fiyatı düşen yerli hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

150 liradan alıcı buldu: Tezgahta yoğun ilgi

’ta kar yağışıyla birlikte hamsi fiyatı 200 liraya kadar yükselmişti. Kar yağışının durmasının ardından yerli hamsi kendini gösterdi. Yerli hamsi tezgahlarda 150 liraya alıcı buldu.

Hamsinin fiyatının düştüğünü gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı Oktay Ertürk, " furyası geldi. Hamsi şuanda 150 lira. Fiyatlar uçar yani. Hamsi bitiyor, ucuzken herkes alsın. 1-2 gün sonra fiyatlar değişir. 200 lira ile 250 liraya yükselebilir. Karlı fırtınalı hava da buradaydık. Vatandaşı balıksız bırakmadık" dedi.

Öne Çıkan Video

Konya'da trafik kazasında bir polis şehit oldu: Kaza güvenlik kamerasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...