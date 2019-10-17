Sahte emlak ofisi açarak ev ya da arsa almak isteyen kişileri dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurulan sahte emlak ofisleri üzerinden dolandırıldığını söyleyen çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti.



Satışın yoğun olduğu bölgelerde kurulan 4 sahte emlak ofisinde profesyonel bir izlenim veren suç örgütünün çeşitli internet siteleri ve radyolara ilan verip gayrimenkul almak için gelen vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.



Tespitler doğrultusunda 33 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 30 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda gayrimenkul satış sözleşmesi ve dolandırılan miktarların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

İPOTEKLİ DAİRELERİ DE SATMIŞLAR



Ev ya da arsa almak için dükkanlarına gelen kişilere, kayıtlarda "tarla" olarak geçen arazileri "arsa" gibi sattığı, ipotekli daireleri bilgi vermeden pazarladığı, bahçe katı daire satarken orta kat daireyi gezdirdiği, birçok daireyi satmak için metrekarelerini fazla gösterdiği ve aldıkları kapora üzerinde hile yaparak 150 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



"DENİZ KENARINI GÖSTERİP DAĞBAŞINI SATIYORLAR"



Bu arada, suç örgütü tarafından dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, ifade vermek üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi.



Şüpheliler tarafından 190 bin lira dolandırıldığını savunan Siyami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

DENİZ KENARI YERİNE DAĞBAŞI



Aktaş, "Mesela deniz kenarından arsa alıyorsunuz, dağbaşı çıkıyor. Ben köyün altından aldım arsayı, adam bana 1,5 kilometre ileriden tapu vermiş" diye konuştu.



Mağdur olduğunu belirten Fatma Hacıoğlu ise "30 bin liram alındı. Bankaya yatırdım, dekontum var. 5-6 aydır bekliyorum. En sonunda tehdit aldım. 'İstediğin yere şikayet edebilirsin.' dediler. O yüzden de mağdurum. Ben geceleri uyku uyuyamıyorum, rahatsız oldum." dedi.



İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolüne götürülmek üzere emniyetten çıkarılan şüphelilere tepki gösterdi.

