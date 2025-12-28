150 milyon liralık hırsızlık yapan çeteye 5 ilde eş zamanlı operasyon. 67 şüpheli yakalandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının kordinasyonunda İstanbul, Aydın, Bitlis, Diyarbakır ve Ordu'da operasyonlar düzenlendi. Son 5 ay içerisinde Denizli ve çevre illerde bulunan fabrikalarda meydana gelen kasa hırsızlığı nedeniyle JASAT ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmanın derinleşmesiyle Türkiye geneli bir çete olduğu tespit edildi. Hırsızların yakalanmamak için kar maskesi taktıkları, kasaları ise olay yerinde spiral makinesi ile kestikleri öğrenildi.

Denizli'de başlatılan soruşturma da Türkiye geneli birçok ilde hırsızlık yaptığı belirlenen çetenin yaklaşık 150 milyon çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 11'i örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya farklı illerde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında, son 5 yıl içerisinde 251 milyon TL hesap hareketi bulunan 67 şüphelinin yakalandıklarını ve bu organize suç örgütü üyelerinin işleyeceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesini engellediklerini belirtti. Yapılan operasyonlar kapsamında zanlıların 42’si tutuklanırken 23’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti.