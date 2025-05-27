150 yıl sonra Giresun'da yeniden  görüldü

Rus doğa tarihçisi ve yer bilimci Pyotr Alexondrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve kısmen Gümüşhane'de tespit edilerek makalesi yayımlanan sarı dağ gülüne 2017'de yeniden rastlandı.



Koparılması yasak olan bitki, bu yıl Şebinkarahisar ilçesinde mayısın son günlerinde açtı.



Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü'nce endemik tür olan bitkinin korunması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şebinkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapıldı.

