150 yıllık aile mesleği: ''Bu iş insanı ağlatır''

Önce dedesinin, daha sonra ise amcasının mesleğe başladığını anlatan Samsunlu esnaf, ''Amcamın yanında babam yetişmiş. Babamdan sonra ben öğrendim'' ifadelerini kullandı.



''BU İŞ İNSANI AĞLATIR''



Mustafa Köme, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu koyun yünü. Tepildiğinde keçe haline gelir. Eskiden günde sekiz tane yapardım ama bu iş gerçekten insanı yorar, ağlatır. Şu gördüğünüz, tamamen keçeden yapılmış. Bir de kartondan yapılanları var. Balık kısmı büyük olursa daha iyi olur. 'Balık' dediğimiz yer, semerin ortasındaki şişkin bölge; hayvanın böğrüne denk gelir. Bu kısım böyle yüksek olunca hayvana zarar vermez. Ama düz yapılırsa hayvanın sırtında yara açar. Kenarlarını kesip demir kaşını takacağım. Bu işi, Samsun Vezirköprü civarında yapan kalmadı. Karadeniz'de de böyle ince işçilikle yapan yok. Eğer semeri döşerken beni görsen, 'Bu işi bırak' dersin. Tozlu bir iştir bu; tozu da bir o kadar zararlı. Ama ömrüm yettikçe yapmaya devam edeceğim."