153 ayrı dosyadan aranıyordu! İstanbul'da bir evde yakalandı
Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla 153 ayrı dosyası ve hakkında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.
Hakkında 153 ayrı dosya ve 59 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enver K.O., İstanbul'un Kartal ilçesinde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında çok sayıda arama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle firari durumda bulunan Enver K.O.'yu yakalamak için operasyon düzenledi.
KALDIĞI EVE BASKIN YAPILDI
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmada hükümlünün Kartal'da bir evde saklandığı tespit edildi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri eve yaptıkları baskında Enver K.O.'yu gözaltına aldı.
Hükümlüyle bir ruhsatsız silah ve mermiler de ele geçirildi.
153 AYRI DOSYASI VAR
Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Enver K.O.'nun UYAP üzerinde tam 153 aranması olduğu, ayrıca hakkında 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli hakkında 52 bin 440 lira para cezası bulunduğu da belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.
