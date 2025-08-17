153 ayrı dosyadan aranıyordu! İstanbul'da bir evde yakalandı

Hakkında 153 ayrı dosya ve 59 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enver K.O., İstanbul'un Kartal ilçesinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında çok sayıda arama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle firari durumda bulunan Enver K.O.'yu yakalamak için operasyon düzenledi.

KALDIĞI EVE BASKIN YAPILDI



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmada hükümlünün Kartal'da bir evde saklandığı tespit edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri eve yaptıkları baskında Enver K.O.'yu gözaltına aldı.

Hükümlüyle bir ruhsatsız silah ve mermiler de ele geçirildi.