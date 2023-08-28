155 bin euro gümrüğe takıldı: Türk vatandaşı sınırı geçemedi

Lesovo gümrük noktasının yetkilileri, bir arabanın muayenesi sırasında 303 bin leva eş değerinde beyan edilmemiş para buldu.

Türk vatandaşı olan sürücü ve dört akrabası, Lesovo sınır kapısından giriş yaptı. Gümrük kontrol alanında herkes beyan edecek bir şeyi olmadığını söyledi. Araç, detaylı bir gümrük kontrolü için x-ray ve fiziki kontrole sevk edildi. Burada Gümrük Müfettişlerinin de gözetiminde yapılan kontrollerde aracın yedek lastik bölmesindeki kişisel eşyaların arasında iki çantada euro banknotlarının bulunduğu paketlerin torbalara saklandığı görüldü.