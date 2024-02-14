155 Gazzeli Türkiye'ye geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası sağlık diplomasisi ve sahada yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Gazze'den çıkarılan 155 kişinin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük." ifadelerini kullandı.