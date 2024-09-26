155 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Aydın’da yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin 20 saatlik takibi sonucunda 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışan Emine G. isimli kişi yakalandı. Emine G’nin hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Aydın'da 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 farklı ilde 122 hırsızlık suçuna karışan Emine G.’nin Muammer Aksoy Mahallesi’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıp, takibe aldı.
20 saatlik takibin ardından harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde hakkında hırsızlık suçundan 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine G.’yi saklandığı evde yakaladı.
Emine G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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