157 suç kaydı bulunan hamile firari yakalandı. 8'inci çocuğuna hamile çıktı

İstanbul'da tam 157 farklı hırsızlık dosyasından kaydı olan ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş. (32), polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Genç kadının daha önce 7'nci çocuğuna hamile olduğu gerekçesiyle cezası ertelenmişti. Ancak yasal erteleme süresi bitmesine rağmen adalete teslim olmayınca firari konumuna düştü.

Operasyonla gözaltına alınan Elif Ş.'nin, bu kez de 8'inci çocuğuna 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlı, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.