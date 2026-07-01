157 suç kaydı bulunan hamile firari yakalandı. 8'inci çocuğuna hamile çıktı
01.07.2026 12:01
Hamile olduğu gerekçesiyle cezası ertelenmişti.
7'nci çocuğuna hamile olduğu gerekçesiyle cezası ertelenmişti. Teslim olmayınca operasyonla gözaltına alınan kadının bu kez de 8'inci çocuğuna hamile olduğu belirlendi.
İstanbul'da tam 157 farklı hırsızlık dosyasından kaydı olan ve hakkında 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş. (32), polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Genç kadının daha önce 7'nci çocuğuna hamile olduğu gerekçesiyle cezası ertelenmişti. Ancak yasal erteleme süresi bitmesine rağmen adalete teslim olmayınca firari konumuna düştü.
Operasyonla gözaltına alınan Elif Ş.'nin, bu kez de 8'inci çocuğuna 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlı, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, aranan hükümlülerin yakalanması amacıyla operasyonlar düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması amacıyla yürüttükleri geniş çaplı çalışmalar dahilinde Elif Ş.'nin peşine düştü. İlk etapta şüphelinin sistem üzerinde güncel bir ikamet adresine ulaşılamadı.
Detaylı teknik takip yürüten polis, kadının çocuklarıyla birlikte farklı akrabalarının yanında gizlendiğini tespit etti. Şüphelinin yakın çevresini mercek altına alan ekipler, 70 yaşındaki bir akrabasının evine yakın zamanda yüksek hızlı internet bağlatıldığını fark edince bu adresi fiziki takibe aldı. Elif Ş.'nin söz konusu evde saklandığının kesinleşmesi üzerine düğmeye basan ekipler, düzenlenen baskınla firari kadını yakaladı.
Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Yapılan incelemede, yaşları 2,4,6,8,9,10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıkların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı.
Hırsızlık sırasında siyah peçe takarak yüzünü gizlediği belirlenen şüphelinin, bu yöntemle yüz tanıma sistemlerinden kaçmayı amaçladığı öğrenildi. Elif Ş. hakkında, “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ile “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık” suçlarından 18 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.