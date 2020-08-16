16 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 192 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı, bin 192 kişide Covid-19 tespit edildi.



Son 24 saatte 19 hasta hayatını kaybetti, 997 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu.



Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti.



Ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"TOPLAM VAKA SAYIMIZDAN 12 BİN 366 KİŞİ AKTİF HASTA"



Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta. Yani virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak daha hızlı başarırız." ifadesini kullandı.

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