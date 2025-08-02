16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
İstanbul'da TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 araç birbirine girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otoyolda trafik normale döndü.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Eyüpsultan
- Zincirleme Kaza
- Tem Otoyolu