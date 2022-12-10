16 büyükelçi merkeze çekildi

Büyükelçiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin'nin de aralarında bulunduğu 16 büyükelçi merkeze alındı, yerlerine yenileri atandı.

16 büyükelçi merkeze çekildi

Büyükelçiler kararnamesi 'de yayımlandı. Kararnameye göre, Yunanistan, Avusturalya, Arjantin, Norveç ve Umman Büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu 16 büyükelçi merkeze çekildi.

16 ülkeye yeni büyükelçi ataması yapılırken, Yunanistan Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes atandı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu ise Umman Sultanlığı Büyükelçiliği görevine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamleyle, 9 üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi.

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