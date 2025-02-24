16 ilde DAEŞ operasyonu: 92 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DAEŞ terör örgütüne karşı son bir haftada devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

16 ilde DAEŞ operasyonu: 92 gözaltı

Terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "GÜRZ-47" operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen terör örgütüne yönelik operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

16 ilde DAEŞ operasyonu: 92 gözaltı - 1

Operasyonlar sonucu ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, paylaşımında "İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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