16 ilde DAEŞ operasyonu: 92 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DAEŞ terör örgütüne karşı son bir haftada devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "GÜRZ-47" operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonlar sonucu ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Yerlikaya, paylaşımında "İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-47" operasyonlarımızda; 92 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı.❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 24, 2025
İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza… pic.twitter.com/QnzcOZVfZa
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