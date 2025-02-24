16 ilde DAEŞ operasyonu: 92 gözaltı

Operasyonlar sonucu ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Yerlikaya, paylaşımında "İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.