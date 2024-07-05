16 ilde DAEŞ'e operasyon: 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

16 ilde DAEŞ'e operasyon: 45 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, tek hedeflerinin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa'da 'e yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 45 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu kaydetti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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