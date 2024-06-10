16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

Balıkesir merkezli 16 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlıdan 15'i tutuklandı.

16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplar açarak ürün satış ilanı oluşturan ve vatandaşları dolandıran 42 şüpheli tespit edildi.

Ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik 15 ilde 85 ekip 190 personelle eş zamanlı operasyon başlattı.

ile Adana, Antalya, Amasya, Batman, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon, Van'da yürütülen operasyonlarda 42 zanlıdan 37'si yakalandı.

SU ISITICISININ İÇİNE TELEFON GİZLEMİŞLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 45 telefon, 38 sim kart, 8 hafıza kartı, 24 banka kartı, 6 bilgisayar, 15 bin 940 lira ele geçirildi.

Bir evdeki operasyonda arama yapan ekipler, su ısıtıcısının içine atılmış cep telefonu geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 5 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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