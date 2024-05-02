16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

Şırnak merkezli 16 ilde dolandırıcılar karşı operasyon düzenlendi. Bilişim sistemleriyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.

16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri yoluyla yapan şüphelileri yönelik çalışma yaptı.

Çalışmanın ardından ekipler, , Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Biri yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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