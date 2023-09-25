16 ilde FETÖ soruşturması: 23 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmeleri ile ilgili soruşturma yürütüldü.



FETÖ/PDY'nin sözde adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

