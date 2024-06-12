16 ilde "müstehcen yayın" operasyonu: 24 kişi gözaltında

Manisa merkezli 16 ilde polisin müstehcen yayınları ülkeye sokup; satan, yayın yapan ve depolayan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

16 ilde "müstehcen yayın" operasyonu: 24 kişi gözaltında

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, mesajlaşma uygulaması üzerinden, müstehcen yayınları ülkeye sokan; satan, yayın yapan ve depolayanlara yönelik düzenlendi.

Manisa merkezli; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin tamamı dijital materyallerle birlikte yakalandı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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