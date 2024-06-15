16 ilde müstehcen yayın operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Manisa merkezli 16 ilde düzenlenen müstehcen yayın operasyonunda gözaltına alınanlar hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi.

16 ilde müstehcen yayın operasyonu: 6 kişi tutuklandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

merkezli 16 ilde mesajlaşma uygulaması üzerinden müstehcen yayınları ülkeye sokan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6’sı tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise salıverildi.

Manisa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye illerinde 11 Haziran’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de el konulmuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyükada’da minibüs eylemi: 9 kişi gözaltında

Büyükada’da minibüs eylemi: 9 kişi gözaltında

İzmir'de kuyruğuna taş bağlanmış ölü yunus bulundu

İzmir'de kuyruğuna taş bağlanmış ölü yunus bulundu

Özel'den normalleşme mesajı: Siyaset halkın etrafında şekillenmeli

Özel'den normalleşme mesajı: Siyaset halkın etrafında şekillenmeli

Arılar soktu, solunumu durdu: Sağlık ekipleri hayata döndürdü

Arılar soktu, solunumu durdu: Sağlık ekipleri hayata döndürdü

Hakkari'den Uludağ'a birçok bölgede Türkiye'nin biyoçeşitliliği araştırılıyor

Hakkari'den Uludağ'a birçok bölgede Türkiye'nin biyoçeşitliliği araştırılıyor

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı 1. gün hava durumu tahmini

Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı 1. gün hava durumu tahmini

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...