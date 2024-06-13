16 ilde terör operasyonu: 58 şüpheli yakalandı

16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-42” operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

16 ilde terör operasyonu: 58 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 16 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. 

Operasyonlarda 58 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya şu bilgileri paylaştı;

-Geçmiş dönemlerde Bölücü Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,
-Terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları,
-Bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
-Düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları,
-Terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve
-Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. 

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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