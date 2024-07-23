16 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı, 16 ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.



“Narkoçelik-28” adı verilen Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçıları ile satıcılarına yönelik baskınlar yapıldı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat’ta yapılan operasyonlarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.



59 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, bunlardan 40’ının tutuklandığı bilgisini verdi.