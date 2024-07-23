16 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde uyuşturucu madde imalatçıları ile satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. “Narkoçelik-28” adı verilen operasyonlarda, 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde ile kenevir, skunk ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, 59 şüphelinin gözaltına alındığını bunlardan 40’ının tutuklandığı bilgisini paylaştı.

16 ilde uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

Genel Komutanlığı, 16 ilde operasyonu gerçekleştirdi.

“Narkoçelik-28” adı verilen Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçıları ile satıcılarına yönelik baskınlar yapıldı.

İçişleri Bakanı , Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat’ta yapılan operasyonlarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

59 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, bunlardan 40’ının tutuklandığı bilgisini verdi.

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