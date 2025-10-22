16 ilde DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı

İzmir merkezli 16 ilde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

16 ilde DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü 'in finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

