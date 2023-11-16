16 Kasım tarihli son depremler (Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?)

Son depremler, Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 16 Kasım tarihli güncel depremler listesi...



BALIKESİR DEPREMİ



Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.51’de meydana gelen deprem yerin 8.4 km derinliğinde gerçekleşti.

MALATYA DEPREMİ



Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.



Aynı bölge saat 01.33'te 3,2 ve saat 01.58'de 3,5 büyüklüğünde depremle yine sallandı.