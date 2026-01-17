16 katlı binanın terasındaki kafede yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 16 katlı binanın teras katındaki kafede yangın paniği yaşandı.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1548. Sokak'taki 16 katlı binanın üstünde bulunan kafeterya bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Yangın nedeniyle elinde ve bacaklarında yanıklar oluşan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bina sakinlerinden Asef Karahan, binayı boşalttıklarını belirterek, "Terasta bulunan kafeterya bölümü yanıyordu. Biz en alt kattaydık. Sedye alıp gittiler, bir yaralı vardı." ifadelerini kullandı.