16 katlı inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatın iskelenin çöktü. Kaza sonucu 12'nci kattan düşen 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti.

16 katlı inşaat iskelesi çöktü: 3 ölü

Törekent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada işçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırıldı.

Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri Volkan (34) ve Çetin Buru (39) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru (27) yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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