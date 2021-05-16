16 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 223 can kaybı, 10 bin 512 yeni vaka

Türkiye'nin 16 Mayıs 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 223 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 920, ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu.

Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 20:34 | Son Güncelleme : 16.05.2021 - 21:08

16 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 223 can kaybı, 10 bin 512 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saate 202 bin 243 Covid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye günlük corona virüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Covid-19 testi yapıldı. 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 920 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayda geçti, 14 bin 418 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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