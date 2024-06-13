16 milyonluk saadet zinciri operasyonu: 4 şüpheliye ev hapsi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Zonguldak merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Karabük, Bolu, Aydın, Mersin, Sakarya ve İzmir illerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, "Saadet Zinciri" yöntemi ile kripto varlıklar üzerinden çok sayıda vatandaştan yüksek kar vaatleri ile para toplandığı tespit edildi. Bu sistemde mağdur vatandaşlara ait yaklaşık 16 milyon 155 bin TL'nin olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında, suça iştirak eden 15 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.