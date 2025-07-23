16 saat arandı: Miras için kardeşini öldürdü, ormanda yakalandı

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde dün sabah erken saatlerde 49 yaşındaki Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kardeşi 45 yaşındaki Hızır Zeytin'in evinin önüne geldi.

Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle üç el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Zeytin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.

Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından Hızır Zeytin'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



16 SAAT SONRA YERİ TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olay sonrasında ormanlık alana kaçan cinayet zanlısının peşine düşen jandarma ekipleri şüphelinin yerini termal kameralı dronla tespit etti.

Tespit edilen noktaya JASAT istihbarat, 4 asayiş timi, 2 aşayiş komando timi ile operasyon gerçekleştirildi.

Çevresi sarılan zanlı 16 saatlik arama sonrasında yakalandı.

