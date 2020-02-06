16 saat sonra enkazdan çıkarıldı (Elazığ depremi)

Elazığ’da meydana gelen depremde enkazın altından 16 saat sonra kurtarılan inek, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi ediliyor.

24 Ocak'ta 6.8’lik depremin ardından kent merkezinde bazı binalar çökmüş, bir çok yapı ağır hasar almış, köylerdeki kerpiç evler ve ahırlar yıkılmıştı.

Sivrice’nin Çevrimtaş Köyünde bir ahırın yıkılması sonucu altında kalan hayvanların bir kısmı telef olurken, 16 saatlik çalışma ile bir inek yaralı olarak kurtarıldı.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine kaldırılan ineğin tedavisi sürüyor. Bel bölgesinde darbe sonucu göçük meydana gelen ve arka tarafında kısmi felç oluşan ineğin son durumunu, FÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han aktardı:

"Günden güne kendini toparlıyor. İlk müdahalesi Elazığ Veteriner Hekimler Oda Başkanı tarafından yapılmıştı. Daha sonra hayvansever arkadaşlarımız tarafından buraya getirildi. Ayağa kalkacak, tedavisi bitince taburcu edeceğiz..."



Bugüne kadar hayvan hastanesine 7 tane depremden etkilenen hayvan getirildiğini belirten Prof. Dr. Han, "Bazıları tedavi edildi, bazıları da telef oldu. Şu anda 2 tane hayvanımız tedavi görüyor" şeklinde konuştu.

DEPREME DAYANIKLI YAPILAR!