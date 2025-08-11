16 şehirde sıcaklık 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45,2 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedildi.

Bunu 44,6 dereceyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 44,4 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi takip etti.



Sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:



İL/İLÇE SICAKLIK(C°)

Adana, İmamoğlu 41,5

Antalya, Döşemealtı 40,1

Aydın, Karpuzlu 43

Batman, Beşiri 41,3

Diyarbakır, Hani 41,9

Gaziantep, Karkamış 43,2

Hatay, Kırıkhan 44,6

İzmir, Beydağ 41,7

Kahramanmaraş, Türkoğlu 40,5

Kilis, Elbeyli 42,5

Mardin, Nusaybin 44,4

Mersin, Mut 40

Muğla, Yatağan 41,6

Siirt, Kurtalan 43,6

Şanlıurfa, Ceylanpınar 43,6

Şırnak, Silopi 45,2

