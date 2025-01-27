16 yaş altına sosyal medya yasaklanacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Çocuklarda sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına yönelik düzenleme çalışmaları sürerken Ulaştırma ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan bir açıklama geldi.



Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:



"Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz. 16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız."



16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAK MI OLACAK?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz aylardaki bir açıklamasında "16 yaş altına sosyal medya yasağı yok. Ebeveyn kontrolünde olması planlanıyor." demişti.



Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada 16 yaş altına sosyal medya yasağının söz konusu olmadığını belirterek, ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını söylemişti.

