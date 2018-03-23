Gaziantep'te hırsızlık, yağma, kapkaç gibi suçlardan 70 dosyası bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izne çıkan çocuk, uyuşturucu operasyonunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yağma, kapkaç gibi suçlardan yaklaşık 70 dosyası bulunan ve Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 3 gün önce izne çıkan D. Ö'yü (16) uyuşturucu operasyonunda gözaltına aldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu satıcılığı suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
16 yaşında 70 dosyası bulunan çocuk cezaevi izninde de suç işledi
Anadolu AjansıTürkiye
Gaziantep'te hırsızlık, yağma, kapkaç gibi suçlardan 70 dosyası bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izne çıkan 16 yaşındaki çocuk, uyuşturucu operasyonunda yakalandı.
Gaziantep'te hırsızlık, yağma, kapkaç gibi suçlardan 70 dosyası bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izne çıkan çocuk, uyuşturucu operasyonunda yakalandı.